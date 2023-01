Chloé Herbiet brille sur tous les fronts: « Curieuse de voir ce que je vaux sans fatigue »

Déménagement à Huy

La pensionnaire du WACO, le club de Waremme, avait déjà entamé la saison en fanfare en décrochant le titre francophone à Hannut. Puis s’était classée 7 du championnat national. Avant d’exploser ses chronos sur piste (16.12 sur le deuxième 5 000 m de sa carrière et 33.25 sur 10 000 m), de décrocher un titre de vice-championne national sur 5 000 m (16.15) et une médaille de bronze sur 10 000 (33.25). "À cette occasion, j’ai aussi réussi le minimum pour la Coupe d’Europe, disputée en en Bretagne, précise-t-elle. Où j’ai mis 33.52 au terme d’une course d’observation. J’ai donc couru trois fois dans les 33 minutes en autant de courses. Jamais je n’avais imaginé atteindre cette barre. Juste après Lokeren, et toujours un peu convalescente, j’ai aussi disputé un premier 3 000 m, en 9.38."

L’athlète famennoise, qui a fêté ses 24 ans le 3 décembre et déménagé il y a peu d’Aye à Huy, reste pourtant un peu sur sa faim. "Parce qu’il n’est pas toujours simple de jongler entre entraînements et travail, un trois-quarts temps avec des pauses, dit-elle. Mon contrat à l’hôpital de Marche a pris fin, j’ai retrouvé du travail, toujours comme sage-femme, au Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye, à Seraing, ainsi qu’un logement non loin du boulot et de mon club. Mais je m’entraîne presque constamment dans un état de fatigue. Lors des semaines plus légères à l’hôpital, mes sensations sont bien meilleures. Et je serais curieuse de voir ce dont je suis capable si je pouvais m’entraîner sans fatigue. Si un jour, j’ai l’opportunité de travailler moins, je pourrai franchir le pas. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour…"