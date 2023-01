Kraainem 5 – Boca Juniors Libramont 2 Les Libramontois n’ont déplacé que cinq joueurs, le coach Cédric François officiant comme sixième. Ils marquent décidément le pas, signant un 1/8. "De nombreux désistements de dernière minute, regrette le coach . Dans ces conditions, difficile de faire mieux. On a résisté une mi-temps avant de craquer." En effet, si les Bruxellois, équipe de la mi-tableau, inscrivent les deux premiers buts, un doublé de Ferreira rétablit la parité (2-2). Mais les visiteurs ne parviendront pas à rester dans la partie au second acte.

Division 3C

Futsal G4 Sainte-Ode 3 – M. Wanze 5 "Une défaite assez logique sur l’ensemble de la rencontre même si nous aurions dû mener à la pause, commente le responsable bastognard Donovan Hinck. On est malheureusement tombé sur un excellent gardien. Même si le second acte sera moins bon, on a eu l’opportunité de revenir dans la partie avec, au final le 3-5 qui tombe à deux minutes du terme alors qu’on évoluait avec un gardien volant." Dans un 1er acte plutôt fermé, les Liégeois ouvrent le score, avant l’égalisation locale (1-1). Wanze reprend les commandes à la reprise et les Ardennais ne parviendront jamais à rétablir la parité. Ils sont ainsi dépassés par leur adversaire du jour.

BOCA JUNIORS: Ulweling, Ferreira (2), Rudson, K. El Majdoub, Y. El Majdoub et François.

SAINTE-ODE: Ninane, C. Louvins (1), Bonjean (1), N. Louvins, Mancini, Poitoux, Vandenbergh (1)