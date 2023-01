Athus a perdu plus que trois points à Namur

Plus prolixe au moment d’évoquer le match, Thomas Cassart peinait à comprendre cette différence entre le Athus des deux premiers sets et le Athus du reste du match. "On a vu le meilleur et le pire en une rencontre, souffle l’intéressé. Dans le premier set, tout était parfait. Le score (12-25) le prouve. Dans le deuxième set, nous sommes menés de huit points, nous sauvons deux balles de set et nous finissons par émerger. Le pire, c’est le troisième set. Nous menons de huit points et puis, en trente secondes, tout explose. Nous commettons une erreur de rotation et puis une autre erreur et l’élastique a rompu. Mais plus que le score, c’est la manière qui laisse un goût amer en bouche. Cette défaite, c’est un échec mental."

Notons que parmi toutes les équipes luxembourgeoises actives ce week-end, seule La Vierre s’est imposé.