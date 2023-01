À Hertsal, une copie quasi conforme au match aller pour Jamoigne

Si les Gaumaises ne considéraient pas la rencontre de ce samedi comme "un match à prendre", la défaite de Chomis au 5e set dans son premier duel face à Jennifer Tasia, puis plus tard d’Eva Giannini, 11-9, 13-11 et 11-9 face à cette même Tasia laissent à penser qu’avec un peu plus de réussite, Jamoigne aurait pu inquiéter l’Astrid plus longtemps. Ajoutons à cela la défaite 3-1 de Lamberty face à Van Acker, avec quatre sets se terminant par deux points d’écart. Au lieu de 3-3, voire 2-4, Herstal a mené 4-2 puis a remporté le double pour plier la rencontre. Du côté jamoignard, ce match de reprise était une excellente préparation pour la venue de Minérois, le match-clé du 2e tour pour elles.