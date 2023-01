La leçon d’Habay aux « Jeannettes » de Marloie

Si Habay, qui s’est créé la première occasion avec une frappe de Jaspierre repoussée devant sa ligne par Collard, a dominé les débats, le match aurait pu être différent si le but de Devresse, après cinq minutes, avait été validé. Pour tout Marloie, et pour certains Habaysiens, le Famennois n’était pas hors-jeu au moment de propulser, de la tête, un ballon envoyé dans la boîte par Mohimont. "J’ai envie de voir les images car j’ai l’impression qu’il arrive de très loin, notait Frédéric Jacquemart. Dire que cela change le match alors qu’on prend 0-5, ce serait petit de ma part. Mais mener au score, dans des conditions pareilles, c’est plus facile pour repartir en contre. Ce que Habay a magnifiquement réalisé."

« L’équipe continue de grandir »

Devant grâce à Reyter, Habay, qui jouait contre le vent en première période, a su faire mouche au bon moment. Car juste avant le but de Molinari, Marloie était mieux dans la partie. Reichert, qui retrouvait une place de titulaire, avait dû repousser un coup franc de Mohimont, tandis que Dessart avait vu sa frappe puissante passer de peu au-dessus. Malgré six corners, et autant de coup franc bien placés, Marloie n’aura pas su véritablement inquiéter un trio défensif habaysien autrement plus solide que celui aligné par Ronny Deila au Standard. "Il faut rester humble. Le score est un peu forcé surtout par rapport à cette première période, commentait Samuel Petit. Je retiens surtout notre solidité. En première période, nous avons été solides. Je ne suis pas sûr que nous n’aurions pas encaissé en début de saison."

En seconde période, Frédéric Jacquemart passe en 3-5-2, à charge pour Hébette de venir épauler Devresse en attaque. Un pari loupé puisque Habay ne va faire qu’une bouchée d’une équipe de Marloie absente. Pour Habay, où Molinari a été un poison pendant tout le match, la joie était double étant donné la défaite de Richelle. Les Habaysiens occupent désormais la deuxième place. "Vous m’apprenez la défaite de Richelle, glissait Samuel Petit après le match. L’important est de continuer à grandir,."

Marloie: Jaa, Micha, Collard, Martinet, Paquay (46’, Dehon), Mohimont, Talmas, Delvaux (66’, Letêcheur), Hanneuse (46’, Hébette), Devresse, Dessart.

Habay: Reichert, Grévisse, Jaspierre, Vialette, Reyter, Déom, S. Poncelet (80’, Brevers), Ajavon (46’, Toussaint), Copette (65’, Serwy), Molinari, Léonard (70’, Herman).

Arbitre: Antoine Urbain

Buts: Reyter (11’, 0-1), Molinari (32’, 0-2), Léonard (59’, 0-3), Copette (62’, 0-4), Herman (78’, 0-5).

Cartes jaunes: Ajavon, Micha, Molnar, Gaziaux.

Assistance: 150 Note du match: 6,5

11’, le centre de Copette est repris de la tête par Reyter ( 0-1).

32’, dans un temps-fort de Marloie, Habay part en contre. Sur la gauche, Déom envoie un centre parfait. Molinari coupe, de la tête, au premier poteau (0-2).

59’, sur la gauche, Molinari fume Collard et sert à Léonard. Tout seul, l’attaquant a le temps d’ajuster Jaa (0-3).

62’, Léonard file sur la droite et centre pour Copette. Seul au second poteau, le buteur ajuste sa tête (0-4).

77’, centre de Serwy. Tout seul au petit rectangle, Jaspierre trouve la barre.

78’, Molinari, encore lui, ouvre sur la gauche vers Herman qui croise hors de portée de Jaa (0-5).