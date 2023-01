Grosse frayeur pour Juliette Thomas à Valence (vidéo)

Cela a provoqué un gros engorgement et une énorme bousculade lorsque le starter a donné son coup de pistolet. Plusieurs athlètes sont tombés, dont Juliette Thomas, et certains ont même été piétinés. La Gaumaise a pu compter sur l’aide de son entraîneur et compagnon Justin Mahieu (inscrit lui aussi sur cette course) pour se relever, mais elle a été contrainte à l’abandon, souffrant de quelques brûlures, de contusions et de douleurs dans le dos.

Après avoir été se faire examiner au stand de la Croix-Rouge et constater et qu’il n’y avait pas davantage de dommages, elle a pu reprendre l’avion et rentrer en Belgique dès la fin de l’après-midi.

Elle se serait toutefois bien passée de cette énorme frayeur et de la charge mentale qu’elle pourrait engendrer lors de prochains départs. En outre, cette course devait lui servir de préparation aux championnats francophones de cross-country qui se disputeront ce prochain dimanche à Hannut. Reste à espérer qu’elle sera totalement remise pour tenter d’y conquérir les lauriers en seniores.