Deodato Sendo a remis le couvert

Double champion francophone indoor il y a un an, pour sa première année en cadets, Deodato Sendo, grand favori, a confirmé ses titres sur 60 et 200 m ce samedi, à Louvain-la-Neuve. Le sprinteur arlonais n’a pas vraiment été inquiété même si Dries Lommel, son dauphin sur 60 m, a réussi une bonne finale pour finir à 7 centièmes du vainqueur. En revanche, pas de record provincial cette fois pour l’athlète de l’ULA qui avait couru respectivement 12 et 20 centièmes plus vite il y a un an.