Un match de reprise gagnant pour Neufchâteau qui a joué avec le feu. "C’est resté serré jusqu’au bout, confie Thomas Celant. L’important était de gagner, nous n’avions qu’une seule semaine d’entraînement dans les jambes. Je ne m’inquiète pas, nous allons travailler cette semaine pour les prochaines échéances." Après un premier lancer de Leblanc, Neufchâteau décolle et file à 0-9. Alleur revient et passe devant au début du second quart-temps (15-13). Jacquemin et Henket (neuf points dans le deuxième quart) remettent Neufchâteau devant ; 24-27 et 26-32 au repos. Alleur revient à 53-53 à deux minutes du terme, mais Neufchâteau gère la fin de match grâce à Laurant qui met quatre lancers et un panier: 57-59. "Nous n’avons pas eu de réussite", confie Thomas Celant.

Herve 61 – Rulles 44

Après avoir perdu face à Angleur, Rulles s’incline à Herve, concurrent pour le maintien. Les Rullotes ont fait jeu égal pendant toute la première période: 9-7, 11-11, 13-15 et 32-30 au repos. Mais les Gaumaises ont ensuite calé offensivement. Herve a pris treize points d’avance (52-39) avant d’assurer: 61-4.4