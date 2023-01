Kain 75 – Neufchâteau B 64

Nouveau revers pour Neufchâteau qui n’a pas vraiment été meilleur que lors de ses dernières sorties. L’entame de match est catastrophique pour des Chestrolais qui se retrouvent menés 12-0 d’entrée de jeu. Hawley et Dejardin, finalement présent, tentent de relancer Neufchâteau: 25-13, 31-21 et 42-37 au repos. "Là, même sans être bon, tu sens que tu es dans le match, commente Benoît Bertrand . Le souci, c’est que nous avons bien joué par séquence, mais pas de manière régulière." Neufchâteau reprend mal et Kain prend jusqu’à vingt points d’avance (61-40). Dans les dix dernières minutes, Loir sort le grand jeu, Neufchâteau revient à onze points à deux minutes du terme, mais sans jamais inquiéter Kain. "Les sept dernières minutes, nous avons joué comme il fallait le faire. Il faudra reproduire cela", note Benoît Bertrand.

Régionale II

Profondeville 69 – Saint-Hubert 73

Chez un candidat aux play-off, Saint-Hubert a confirmé ses dernières sorties de 2022. "Un gars était absent en face et toute la semaine, j’ai répété au groupe que c’était notre chance, souffle Bastien Gilain. Ce match-là, jamais nous ne le gagnions l’an dernier. Je suis heureux de l’évolution. Avant, nous étions une équipe de P1 qui s’arrachait en R2. Désormais, nous sommes une vraie équipe de R2."

Et Saint-Hubert n’a pas volé son succès en étant devant pendant les quarante minutes. Les Borquins prennent rapidement une avance confortable (8-16) et ils passeront le match avec un écart tournant autour des dix points: 29-43, 46-56, 49-61. "Nous gardons quatre points à la fin, mais nous avions encore dix points d’avance à une minute du terme, précise Bastien Gilain. Ce succès signifie que Saint-Hubert ne devra plus parler de maintien cette année."