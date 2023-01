D3: corrections pour Givry et Marloie

Tout baigne pour Habay-la-Neuve qui s’affirme de plus en plus comme un candidat au titre. Battus 0-3 à l’aller par Marloie, les joueurs de Samuel Petit n’ont pas laissé planer le moindre soupçon de suspense au retour ce samedi, s’imposant sur un score de forfait (0-5). C’est le capitaine habaysien François Reyter, déjà auteur d’un doublé une semaine plus tôt, qui a mis les siens sur orbite. Molinari, Léonard, Copette et Herman ont ensuite pris le relais. Habay profite en outre du revers de Richelle à La Calamine pour se hisser à hauteur des Liégeois et de Rochefort au faîte du classement. Mais les Marcassins, qui se déplacent à Durbuy ce dimanche, devraient reprendre leurs distances.