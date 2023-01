Samuel Bodet ne se contentera pas d'un point à Huy

Après les incidents de la semaine dernière face à Durbuy, Libramont veut se reconcentrer sur le football. Et les Ardennais espèrent bien revenir de la cité mosane avec les trois points. Si Huy est bien au classement, les hommes de Papalino viennent de subir deux défaites de rang. "Tous les matches sont importants, indique Samuel Bodet qui prononce donc la phrase préférée de tous les entraîneurs. Pour sortir de la zone où nous nous trouvons, nous devons prendre le maximum de points. Est-ce que je signe pour revenir avec un point ? Il faut voir les conditions du match et comment se dernier se déroule, mais je ne vais pas là-bas pour me satisfaire d’un point. Je veux voir mon équipe prendre les trois points."