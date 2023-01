Le terrain sera inspecté dimanche matin par l’ACFF. De l’extérieur, le terrain semble praticable, mais il est gorgé d’eau. En marchant dessus, on s’enfonce rapidement. Après 20 minutes, il serait détruit et surtout, on ne pourra jamais le récupérer, avec le risque de remise dans les semaines qui suivent. Pa respect pour nos bénévoles, je crois qu’il serait judicieux de remettre le match. Mais on devra attendre dimanche matin avant d’avoir une décision.

Jouera, jouera pas, comment avez-vous préparé cette rencontre ?

Mardi, les joueurs ont effectué une séance individuelle. Nous avons la chance d’avoir effectué des tests en début de saison et on se base là-dessus pour programmer ces séances. Jeudi, nous nous sommes entraînés sur le synthétique, enfin sur les 60 qu’il reste de ce terrain.

Ces conditions d’entraînement vous lassent ?

Un peu, ce n’est pas simple pour la variété des séances, pour travailler la profondeur. Le club a lancé toutes les procédures pour une nouvelle surface, rien ne bouge. Les pouvoirs politiques devraient bouger, on attend. Mais j’ai des joueurs tellement compréhensifs qu’ils ne râlent jamais malgré les conditions.

Malgré cela, Mormont a bien repris à Raeren, avec ce partage 2-2.

Oui, avec une prestation consistante. Nous étions menés 2-0 face à une belle équipe, mais mon gardien n’avait pas encore touché le ballon. Recoller au score face à un adversaire pareil, c’est la preuve de la force de mon groupe. Pourtant, j’ai sorti Antoine Lecerf au repos. Il était jauni et l’arbitre m’a clairement dit qu’à la prochaine faute, il serait dehors. Et à dix minutes de la fin, alors que c’est 2-2, je dois sortir Denis Crèvecœur, par précaution. Mais ma grande satisfaction était de sortir de cette rencontre sans blessure musculaire. Reprendre si tôt était risqué.

Nous arrivons à la mi-janvier, période à laquelle vous annoncez votre reconduction depuis neuf ans, serez-vous toujours à Mormont la saison prochaine ?

J’ai appris que le comité, à l’unanimité, souhaitait que je reste. Nous irons donc manger un bout prochainement pour discuter de l’avenir. Je ne me vois pas ailleurs qu’à Mormont au niveau amateurs. Je suis devenu Mormontois d’adoption alors que j’étais venu pour six mois au départ. Il y a un tel respect entre les dirigeants et moi que tout colle à merveille. Le dépaysement que j’ai à Mormont ne peut se retrouver nulle part ailleurs. J’ai eu des propositions, encore au premier tour, pour aller en D2 amateurs. Mais cela ne m’intéresse pas. La seule chose qui m’ennuie, ce sont les conditions d’entraînement. Cela doit bouger et nous en rediscuterons avec les dirigeants évidemment.