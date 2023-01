Les Chestrolais sont toujours dans la course à la 4e place. Après Courtrai, il leur restera deux matches en déplacement dans ce 1er tour: au Spirou Charleroi et à Royal IV. "Si on fait 2/3, on peut espérer revenir sur Ypres et accrocher le wagon du dessus, lance Alexis Pierre. Il faudra créer une surprise, que ce soit contre Courtrai ou en déplacement à Royal IV. Sinon, on doit limiter la casse pour rester devant Waregem au classement. On doit au moins en gagner une, à Charleroi."

Les Ardennais n’ont jamais vraiment arrêté durant la trêve, avec un entraînement par semaine au programme. "Je trouve que cette semaine, on s’est bien entraîné, glisse le meneur du BCCA. Il y avait une belle intensité. Je suis convaincu qu’on va faire un meilleur match qu’à l’aller."

Il faudra se montrer plus collectif et relever le défi physique

À Courtrai, le 3 décembre, Neufchâteau n’avait guère existé (105-78). "Courtrai nous avait dominés de la tête et des épaules, acquiesce Alexis Pierre. Ils avaient mis une grosse pression en défense. On n’avait pas su répondre au défi physique, que ce soit dans l’intensité ou à l’intérieur. J’espère que cette fois, on pourra répondre à ce niveau-là. Mais Courtrai est très fort. Pour moi, c’est la meilleure équipe qu’on ait jouée. Ils sont tous très bons. Je peux citer les meneurs, Tomsick et Pouedet, ou De Ridder, un beau bébé, mais c’est vraiment un collectif impressionnant. Tout était compliqué à faire contre eux. Même lâcher la balle sur les ailes."

On l’a compris, le BCCA va devoir élever son niveau de jeu. "On a toujours une chance, surtout chez nous, ajoute Alexis Pierre. Il faudra se montrer plus collectif. À cause de leur pression, on était tombé dans le jeu individuel. Et il faudra donc relever le défi physique. Mais cela ne suffira pas. Il nous faudra aussi de la réussite, un brin de chance."