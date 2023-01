Bonne question. Quand j’ai lu que Mormont ne savait pas encore s’il allait jouer, j’ai vite envoyé un mail à mon président pour en savoir plus. Notre chance, c’est que le terrain a été roulé lundi. Il est nickel. Reste à voir si le terrain va absorber l’eau.

Vous n’avez pas effectué la demande pour jouer sur le synthétique ?

Je pense qu’il n’est pas homologué pour les divisions nationales, que ce soit au niveau de la zone neutre ou de l’éclairage.

Vous avez pris la voiture pour aller voir Habay à Durbuy mercredi soir ?

J’étais présent et je peux féliciter Samuel Petit. Il a su faire tourner son noyau, sans avoir de blessé et sans prendre de cartes (sourire). Il a pu voir que les éléments de son noyau qui avaient un peu moins de temps de jeu ont aussi répondu aux attentes. Car il est tombé sur une belle équipe de Durbuy. Après, je sais que l’équipe alignée ce samedi sera probablement différente.

À l’aller, vous aviez gagné 0-3. Vous vous attendez à un Habay revanchard ?

Je ne sais pas. Nous n’avions pas volé notre succès à l’aller. Mais cela reste un derby, entre deux belles équipes qui se connaissent. Beaucoup de joueurs des deux noyaux ont eu la chance de passer entre les mains de Sam chez les jeunes. E je sais que mes gars aiment bien rencontrer Habay. Après, Habay s’est bien replacé au classement après sa victoire de mercredi. Ce serait bête pour eux de perdre des points chez nous (sourire).

Si Samuel Petit a pu donner du temps de jeu à tout son groupe cette semaine, vous, vous avez perdu Mattéo en pointe. Un coup dur ?

La blessure de Mattéo en plus de celle de Mayanga, cela fait beaucoup. Ce sont mes deux « 9 » les plus utilisés depuis l’entame de la saison. Ce sera l’occasion pour Justin Hébette de se montrer. Et aussi pour le jeune Kalombo qui aura probablement du temps de jeu plus vite que prévu. Mais miser sur des jeunes et les faire jouer, cela fait aussi partie de notre projet.

Il faut s’attendre à vous voir modifier votre animation ?

Je sais qu’en face, Samuel a plusieurs options de jeu. Nous aussi. À l’aller, nous avions d’ailleurs changé de système en cours de match. Et ce jeudi soir, nous avons bossé deux systèmes.

Florent Devresse va-t-il encore jouer aussi haut que face à Huy ?

Florent, il peut jouer partout, même au but. Je ne sais pas encore où il va jouer, mais sur un terrain comme celui qu’on devrait trouver ce soir, un gars comme Devresse dans le milieu, c’est un plus.

Marloie pourrait transférer un attaquant au mercato ?

Non, pas du tout. Des jeunes vont grimper en A, tout simplement.