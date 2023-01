Oui, évidemment. Nous nous sommes fait éliminer de la Coupe et nous prenons un point sur six face aux trois autres prétendants. Nous avons fait beaucoup d’erreurs et nous en avons payé le prix fort. Il faudra corriger le tir si on veut continuer à faire partie des meilleures équipes.

Vous annonciez en décembre que si vous étiez troisième pour la trêve, vous seriez champion. Avez-vous toujours le même sentiment ?

Nous faisons partie des meilleures équipes et avons la meilleure défense de la série. Ce n’est pas prétentieux de viser le titre. Il y a encore quelques mois, nos adversaires se réjouissaient de prendre facilement des points contre nous. Aujourd’hui, ils veulent tous jouer contre nous pour montrer leur valeur.

Le Boca s’est tourné vers le Grand-Duché pour atteindre ce niveau de jeu. Il y a plus de qualités que dans notre province ?

Ce serait manquer de respect à la province de Luxembourg que d’affirmer cela. Le Boca a d’abord sondé dans sa province avant d’aller recruter au Grand-Duché. Je vous rappelle qu’avant la première journée, on pouvait tout juste aligner une équipe. Malheureusement, les joueurs qui souhaitent investir du temps pour le futsal sont rares. Le président savait qu’il pouvait compter sur moi afin de proposer des joueurs pouvant nous aider. Mais je répète que si on s’est tourné vers l’autre côté de la frontière, c’est simplement qu’il n’avait plus d’autres solutions. Il faut remercier ces joueurs de nous avoir rejoints: ils sont très motivés à l’idée de marquer l’histoire du club. Pour finir, je dirais que c’est aussi un moyen de nous retrouver “en famille”. C’est un grand plaisir que de se retrouver avec le blason du Boca.

D’autres renforts sont-ils encore à attendre ?

Recruter pour recruter et rajouter du nombre, à mon sens, ce n’est pas la meilleure façon de procéder. Il faut d’abord améliorer nos axes de progrès avant d’envisager d’autres éléments. Pour la deuxième partie de saison, nous allons certainement récupérer Alex Silva ainsi que Ze Gato, deux éléments qui étaient prévus depuis le début.

Des entraînements

Que manque-t-il au Boca pour passer encore un palier ?

Plus de cohésion, je pense, et cela passera par des entraînements. Il est difficile d’instaurer cette discipline pour l’instant puisque cela ne faisait pas partie de la politique du club. Mais c’est la seule façon de progresser.

Au niveau personnel, qu’appréciez-vous ici ? Une ambiance différente en Belgique ?

Le futsal en Belgique représente quelque chose de particulier pour moi. J’ai été mis sous les projecteurs dans cette Ligue. Après plus de dix ans (NDLR: il a joué pour des clubs du Hainaut avant), je suis toujours au niveau national et j’en suis fier. L’ABFS regorge de talents, notamment des joueurs très forts en un contre un. Les Belges ne se rendent pas compte de la force de frappe qu’ils ont. En 2015, votre sélection faisait partie des meilleures nations au monde dans le futsal AMF. Aujourd’hui, il est triste de voir autant de clubs se désolidariser de l’ABFS, même s’ils ont certainement leurs raisons. Pour ma part, je dois boucler mon cursus avec Libramont. J’ai des objectifs à titre personnel que je souhaite accomplir et marquer le Boca positivement en fait partie.