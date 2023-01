Virton: Daniel Striani prévoit encore trois ou quatre arrivées

À Virton, l’arrivée de Vincent Koziello, après celles de Pelé Mboyo et Pierre Bourdin, n’a pas pour autant bouclé le mercato. " On va encore bouger , assure en effet Daniel Striani, le directeur général. Les esprits chagrins diront qu’on n’a recruté que trois joueurs en manque de temps de jeu jusqu’ici, mais je leur rappellerai qu’ils cumulent à eux trois plus de 500 matches parmi l’élite. Néanmoins, il faut encore une arrivée par ligne si possible (NDLR: sauf dans les buts) et sans doute un attaquant excentré parce que la guérison d’Ilunga prend du temps. C’est une blessure assez problématique. Les autres recrues espérées peuvent s’inscrire dans le cadre d’un renfort ou d’une préparation à la prochaine campagne parce que plusieurs joueurs du noyau sont ici en prêt ou en fin de contrat en juin prochain. "