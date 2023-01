Thibault Dorval vise le Top 50

C’est surtout à Jemelle que Thibault regrette les crampes aux mollets qui l’ont stoppé dans son élan. "Je menais 4-1 au premier set contre Denis Gruslin et j’avais vraiment le match en main quand ces foutues crampes sont apparues. J’ai essayé de tenir, mais quand j’ai perdu le tie-break du premier set, j’ai compris que c’était foutu."

« Le règlement US m’a fait progresser mentalement »

La compétition universitaire aux États-Unis est articulée sur des compétitions qui proposent beaucoup plus de points cruciaux. Il n’y a pas de let au service, ni d’avantages à 40 partout. On est tout de suite sur un point décisif et les doubles se jouent en un seul set. "Ces règles multiplient les points qui se jouent avec la pression, commente l’étudiant. C’est dans ce domaine que j’ai le plus progressé, cela m’aide vraiment quand je me retrouve sur les courts européens."

Incontestablement, les résultats de Thibault Dorval depuis un an, vont vraiment dans le bon sens. Il devrait rapidement s’installer dans le Top 100 belge et affiche clairement son ambition de se rapprocher du Top 50. "À l’issue de cette troisième année, programme-t-il, il me restera un an aux States. J’aimerais être série A (NDLR: plus ou moins top 60) pour revenir en Europe et faire mon Master à Maastricht en International Business."

Thibault sera de retour en Belgique dans la deuxième quinzaine du mois de mai et compte bien mettre à profit cet été pour participer à un maximum de tournois, probablement des trois et quatre étoiles.