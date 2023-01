Trois ans plus tard, après une entrée en matière le 18 juillet en 2021 et le 6 mars en 2022, suite à respectivement 27 et six annulations sanitaires, le coup d’envoi du challenge sera enfin redonné sur la Doyenne à Virton. "Et on retrouvera 42 dates, contre 41 au calendrier initial de 2022, se félicite aussi Michel Themelin, responsable des Allures Libres de Gaume. Chantemelle et Differt disparaissent. Mais deux épreuves jadis organisées hors challenge intègrent celui-ci: Buzenol et Ethe. Il y aura donc deux courses à Ethe, mais proposées par deux organisateurs et sur des parcours différents. On enregistre par ailleurs le retour de Rachecourt."

Plus de participants cette année ?

Après une saison 2022 marquée par une baisse considérable de la participation, Michel Themelin se veut optimiste. "Il y a eu 300, 350 coureurs en moyenne par course, alors qu’on est jadis grimpé jusqu’à 600 de moyenne. On ne fera sans doute pas aussi bien. Mais on a bon espoir d’accueillir plus de monde. Fin 2022, des coureurs que l’on n’avait plus vus depuis le début de la crise sanitaire ont commencé à revenir. On a aussi subi pendant deux ans la disparition des programmes “ Je cours pour ma forme ”. Bon nombre de leurs participants avaient pour objectif de courir après deux mois 5 ou 10 km sur les allures libres de Gaume. Avec leur reprise, on s’attend aussi à voir revenir ces participants."

Michel Themelin vante par ailleurs l’esprit du challenge: "On court par tous les temps et sur tous les terrains. Et sans grande prétention de résultat, la convivialité prime. On se retrouve toujours dans le fair-play, pour courir entre copains."

Pour apparaître au classement final, il faudra s’éclater au moins 15 fois.

39 courses pour les enfants

Les enfants de 12 ans et moins auront aussi leur challenge, avec 39 courses au menu. "Entre 600 et 1 200 m, et les parents pourront encore courir à leurs côtés ", note Michel Themelin.

En attendant la Doyenne, les allures libres de Gaume dégaineront une première cartouche ce samedi 14. Ou plutôt la Dernière Cartouche 2022, avec la remise des prix, organisée à Virton aussi, à la Cour Marchal, dès 19 h. Elle sera suivie d’un souper et les bénéfices seront reversés au club de tennis de table de Virton.