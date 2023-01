Trois divisions d’écart, mais un partage entre Virton et Rochefort

Les Virtonais affrontaient Rochefort ce mercredi soir, pour le premier de leurs deux matches de préparation avant la reprise du championnat (à Dender le 20 janvier). Sans Vincensini, Perri, Vinck, Ilunga et Mboyo, laissés au repos par mesure de prudence, et avec une équipe presque totalement modifiée au repos. Face à des Rochefortois qui alignaient les Luxembourgeois Cornet, Remy et Lambert au coup d’envoi (Bouche, Étienne et Thomas, tous formés en Gaume, entrant en 2e période), cet Excelsior assez expérimental n’a pas vraiment rassuré et n’a jamais vraiment transposé sur la pelouse l’écart de trois divisions entre les deux formations. Bourdin, auteur d’un assist, et Koziello ont joué 45 minutes pour leurs débuts avec les Verts tandis que le jeune médian français Hermez, incorporé au noyau A depuis deux mois, a inscrit le 3e but des siens. Dans les rangs des Marcassins, on notera le doublé du Champlonnais Lambert ainsi que le but du… Virtonais Valentin Thomas, manifestement bien remis de son opération des croisés en mai dernier.