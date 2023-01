Statu quo pour Martiny au général

Le Dakar se terminera ce dimanche 15 janvier, en Arabie Saoudite. Jérôme Martiny y ambitionne le top 30. Ce mercredi, sur la dixième étape du rallye-raid, longue de 624 km entre Haradh et Shaybah, dont 114 km de spéciale, le pilote de Longchamps (Bertogne) a pris la 46e place de la courte section chronométrée, en 2 h 13. Mais il se maintient à la 35e position du classement, avec sept minutes d’avance sur son plus proche poursuivant et un peu plus d’une heure de retard sur le top 30. "J’ai roulé très calmement aujourd’hui, le sable était très lourd, j’ai préféré soulager la moto", déclarait à l’arrivée le sapeur-pompier de la ville de Liège, victime d’une chute sans gravité un jour plus tôt.