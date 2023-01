C’est une question difficile. Avec nos six victoires, je pense que nous n’avons pas le droit d’être déçus, nous sommes tranquillement dans le ventre mou du classement. Mais nous pourrions avoir deux victoires de plus. Je pense aux rencontres face à Arlon et Brainois. J’allais répondre 6, mais c’est peut-être un peu dur. Allez, je vais donner 7, d’autant plus que nous avons eu quelques blessés durant cette première partie de saison.

Si vous ne deviez retenir qu’une victoire sur ce premier tour ?

Celle face à Gembloux, sans hésiter. L’an dernier, nous avions pris trente points contre cette équipe. C’est la preuve que nous avons progressé, que nous avons augmenté notre niveau de jeu et que l’équipe s’habitue à la R2. Nous accrochons enfin les grosses équipes. Maintenant, il reste encore quelques petits détails à corriger pour passer un stade supplémentaire.

Quels détails ?

Des erreurs défensives, au niveau du placement par exemple. Car pour le reste, le groupe n’a quasiment pas changé depuis quatre ans, notre jeu est fluide, les automatismes sont là, et même si nous avons des gars qui sont importants au niveau du scoring, tout le monde peut marquer.

D’un point de vue individuel, des joueurs vous ont bien plu ?

Je vois une grosse évolution dans le chef de Loïc Pirotte. Il a pris de la maturité. Il sait prendre les bonnes options et son jeu a évolué. Difficile aussi de ne pas citer Antonin Morette. C’est notre capitaine cette saison, il a un rôle génial, avec un QI basket très élevé. Il est vraiment important chez nous. Tout comme Nicolas Fraselle qui a le niveau pour jouer en R1.

La défaite dans le derby face à Arlon, c’est le gros couac ?

Complètement. Surtout que ce match avait lieu chez nous. Ce jour-là, Arlon a livré le match de sa vie, avec une grosse réussite. C’était une énorme déception. Car sans dénigrer Arlon, étant donné les équipes que nous avons pu battre durant ce premier tour, chez nous face à Arlon, nous devions gagner. C’était un peu la copie conforme du match de l’an dernier face à Bastogne.

« J’espère qu’Arlon va se sauver »

Arlon peut se sauver ?

Je l’espère. J’ai suivi les résultats des Arlonais, j’ai lu les commentaires et les résumés dans les journaux, mais je n’ai vu cette équipe que face à nous. Je pense qu’Arlon peut se sauver. Ils n’ont que trois victoires, mais ils ont deux équipes derrière au classement. Et ils ont perdu plusieurs matches avec quelques points d’écart seulement. Mais pour se sauver, il faut que les jeunes passent un cap. Ils ont évidemment Vukovic et Tiberghien comme leaders, mais derrière, les jeunes doivent aussi répondre présents.

L’Arlon de cette année est plus fort que le Bastogne de l’an dernier ?

Difficile à dire car Bastogne a lâché une fois que la fin de l’équipe a été annoncée. Bastogne avait quand même une bonne régularité depuis deux ou trois ans. Pour moi, Bastogne avait plus de mordant, mais Arlon a davantage de talent. Il ne faut pas non plus oublier que pas grand monde ne pensait que les Arlonais allaient être champions de P1 l’an dernier. Mais ils bossent bien. Et s’ils se sauvent, ils sont partis pour vivre une belle aventure.

Un mot sur la saison de Neufchâteau en R1 ?

J’ai suivi leurs résultats et je ne m’attendais pas à cela. Avec la perte de plusieurs éléments importants, je pensais que Neufchâteau aurait plus difficile. Mais des joueurs, qui n’étaient peut-être pas assez exploités l’an dernier, ont l’occasion de s’exprimer davantage. C’est génial, car c’est la preuve que l’effectif de Neufchâteau est très riche.