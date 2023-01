Théo Pierret (Saint-Hubert), nerveux avec la R2, serein avec la P1

En P1, Théo Pierret est coaché par.. Antoine Noël, son équipier en R2. Et, toujours en P1, le meneur borquin évolue avec Bastien Gilain qui est… son entraîneur en R2. Vous suivez ? "Cela n’a rien de spécial, assure Théo Pierret. Avec Antoine, tout se passe bien, il a su s’adapter à tout le monde. Si je n’ai pas peur de faire une remarque à Bastien quand il commet une erreur ? Si cela doit arriver, nous n’hésitons pas à lui dire. Après, il a un rôle super important. Jouer avec lui, c’est une chance, il est là pour nous aider. Et il est plus calme comme joueur que comme entraîneur (rires)."

Samedi soir, la R2 se déplacera à Profondeville. La P1 ira jouer à Habay dimanche en fin d’après-midi. Mais si Théo Pierret ne devait gagner qu’un seul des deux matches, lequel choisirait-il ? "C’est une colle, répond celui qui fêtera ses 18 ans en mai. Une victoire à Profondeville serait un sacré exploit et ferait partie de nos plus beaux succès de la saison avec celle contre Gembloux voici quelques semaines. Maintenant, si nous allons gagner à Habay, nous serons dans une position idéale pour la suite de la saison. Allez, je vais dire que nous allons gagner les deux."

« Bon en P1, mais je dois être meilleur avec la R2 »

Cette saison, Théo Pierret réalise de grosses prestations avec l’équipe de P1. Il veut désormais faire pareil un échelon plus haut. "Autant j’avais pu réaliser de bons matches en R2 l’an dernier, autant je trouve que je n’ai pas du tout livré un bon premier tour, confie ce pur produit borquin. J’ai un peu de mal, j’espère pouvoir m’imposer davantage au deuxième tour. Le souci, c’est que je me mets plus de pression. Quand je vais jouer en P1, je suis serein, relax. Par contre, je suis bien plus nerveux lorsque le match de la R2 commence. Je dois vraiment travailler là-dessus. Je dois m’améliorer dans la tête."

Et parfois, Théo Pierret se farcit même un troisième match sur le week-end. "Il m’arrive d’aller jouer avec les U18 régionaux de temps en temps, commente-t-il. Je peux jouer deux matches sur le même jour et trois sur le même week-end. Mais quand c’est le cas, je vous avoue que la fatigue est un peu présente. De toute manière, c’est bien simple, le week-end, je suis plus souvent dans un hall sportif qu’à la maison. Mon poste de mener ? C’est là où je me sens le mieux et je ne me vois pas jouer autre part. J’aime remonter le ballon et jouer rapidement. Il faut dire que je suis un petit gabarit. Avec mon mètre 80, quand je suis sur un terrain, je suis dans la catégorie des petits. Ce que je dois améliorer en priorité en plus de mon mental ? Tout. Il faut toujours s’améliorer. Mais s’il fallait citer une chose, je dirais mon shoot."