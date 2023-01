Geoffrey Rausch: « J’en frissonne encore »

Pari tenu pour Geoffrey Rausch et son entourage. Le Métallo a conclu samedi à Gullegem une série de six courses entamée le 30 décembre à Kerniel. Six épreuves en neuf jours. Du jamais vu pour l’Athusien de dix-neuf ans. "C’était compliqué sur la fin, dit-il. Surtout pour papy, qui aspirait à retrouver son lit (rire). Sportivement parlant, je ne garderai pas un souvenir impérissable de Gullegem, mais le lieu restera tout de même à jamais gravé dans ma tête. C’est la première fois que je me retrouvais dans la même course que Wout van Aert."