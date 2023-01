Cette troisième édition a globalement répondu aux attentes des organisateurs. "Nous tablions sur une fourchette entre 180 et 200 équipes, note Gauthier Dujardin, responsable de l’organisation pour le Wex. Tout a bien roulé, cela a semblé plaire puisque je n’ai pas encore eu de retour négatif. Notre volonté aussi était de donner un maximum de temps de jeu à tous les joueurs. Promesse tenue avec un tournoi gold pour les meilleurs et un silver pour les autres. Cela permet à ceux qui ont plus de difficulté en première journée d’avoir une deuxième partie de tournoi plus agréable. "

« Le débrief doit être fait »

Un bémol néanmoins pour ce tournoi où le club de Marloie vient en support concerne le nombre d’équipes lors du tournoi des équipes premières P1-P2 où on recensait seulement dix formations. "Je ne connais pas les raisons, mais nous devons y travailler pour attirer plus de monde, ce sera l’un des dossiers pour la prochaine édition", note Gauthier Dujardin.

Une édition 2023 qui devrait voir le jour, car le Wex doit encore faire les comptes et n’a pas encore la garantie à 100% de poursuivre. "Nous voulons le faire, mais on ne peut pas poursuivre si on n’est pas à l’équilibre, ajoute l’organisateur. On sait que 135 euros d’inscription représente un coût important, mais nous devons aussi composer avec la hausse des prix de l’énergie et d’autres frais qui ont aussi grimpé. Il y a de l’encadrement, du personnel, des arbitres, de la sécurité, des douches. On a limité les frais au maximum. On ne fait pas cet événement pour gagner de l’argent, il y a la notoriété, l’image du Wex, la diversification de nos activités." Les organisateurs promettent aussi d’avoir des terrains impeccables dans un an et réfléchissent aussi à d’autres améliorations. "Nous avons vu arriver des académies de football dans les tournois, elles sont clairement au-dessus du lot, ne faut-il pas créer deux niveaux dans chaque catégorie, s’interroge Gauthier Dujardin. Nous allons évoquer toutes les pistes en interne. Mais on ne veut pas que cela devienne trop élitiste non plus. Notre credo, du temps de jeu et du plaisir pour tout le monde. "