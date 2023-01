Un Rémi 36 carats aussi lorsqu’il a des baskets aux pieds

Le pilote du KTM Houffalize Team a avalé les 5 km en 38.56. "Il y avait même 5,2 km et le parcours n’était pas plat, avec la côte de l’église et des escaliers, à se farcir trois fois, commente Rémi Cara. J’ai démarré très vite. Je me suis retrouvé seul en tête, devant un groupe de trois. Puis David Filbiche m’a rattrapé et dépassé, et j’ai été longtemps été à la bagarre avec le deuxième. Je n’étais pas disponible pour la première course. Boris, mon frère (NDLR: 15e), m’avait proposé de l’accompagner à Rachamps. Et je compte bien faire le challenge. Les courses ont lieu le vendredi soir. Je peux y aller après mon travail à Bourcy. C’est tout près et mon patron, Benjamin Haan, fait aussi le challenge."

G-Skin, national et Gran Fondo

S’il y a 12 mois, Rémi Cara avait aussi enfourché son vélo de cyclo-cross à quelques reprises, on ne l’a pas encore vu dans les labourés cet hiver. "Avec la famille, le boulot et la maison, j’ai acheté en décembre à Sommerain, je n’ai pas le temps cette année, justifie-t-il. À VTT, je disputerai l’une ou l’autre G-Skin et sans doute les championnats de Belgique qui se dérouleront encore à Houffalize. Sur route, si cela s’accorde avec mon calendrier, je ferai l’une ou l’autre Gran Fondo, dont la Schleck, avec Rémy Dechambre et mon frère Boris."

Mais d’ici là, le triple champion national amateurs, ou plutôt désormais élites 3, espère donc enchaîner les prestations 36 carats sur les corridas, à commencer par celle de Recogne le 20 janvier.