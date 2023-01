Toujours à Houffalize

Si elle n’est plus présidente de Houffalize, étant donné l’affiliation à La Roche, Amandine Chiliade reste très impliquée dans le club houffalois. " Je n’ai plus le titre officiel de présidente, mais c’est toujours moi qui gère un peu le club avec Lynn Lejeune, note Amandine Chiliade. Nous avons vraiment une bonne génération qui est en train de grandir. Quand nous avons arrêté les équipes de Promotion cet été, nous ne savions pas trop à quoi nous attendre. Mais finalement, nous avons une P2 Messieurs, une P2 Dames et nous avons dû inscrire une P3 Dames où elles sont treize. Ce sont des jeunes, aucune n’avait joué avant cette saison. Mais elles se débrouillent vraiment bien. Et le club peut voir la suite avec sérénité. "