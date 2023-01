Mormont : Pierre Marchal poursuivra-t-il : "La raison veut que j'arrête"

À 34 ans, Pierre Marchal dispute sa quatrième saison chez les Orangés. Il avait annoncé il y a un an qu’il s’agissait de sa dernière avant de poursuivre, à la demande du coach. "Et aussi parce que je me plais énormément à Mormont, dit-il. Je prends beaucoup de plaisir. Mais je me pose à nouveau la question: stop ou encore ? La raison voudrait que j’arrête, les médecins ne cessent de me le répéter. Mais ce n’est pas simple de prendre sa retraite footballistique quand on est passionné."

La décision tombera dans les prochaines semaines pour l’ancien joueur de Bomal ou encore Sprimont. En attendant, Mormont poursuit sa brillante saison avec ce partage à Raeren. "Il y a un goût de trop peu, car nous avions la maîtrise même à 2-0, ajoute Pierre Marchal. Les Germanophones ont profité de deux occasions pour marquer deux fois. Et nous avons eu une belle occasion de passer devant en fin de rencontre. Ramener un point, ce n’est pas mal mais il y avait place pour mieux."

Avec une préparation réduite à sa plus simple expression, Mormont n’a pas péché physiquement. "Il y avait eu une séance en salle mardi et une sur le synthétique jeudi. Je ne comprends pas comment l’ACFF a placé cette remise maintenant. Le coach nous a laissés au repos trois semaines avant de reprendre. Ce n’était pas l’idéal et j’espère que le fait d’avoir joué si tôt ne causera pas de blessures plus tard", conclut Pierre Marchal.