Michaël Mayanga, blessé au genou, annonce son départ de Marloie

Merci à mes coachs, Frédéric Jacquemart, Nicolas Marcelle, Bruno Meunier… Merci à Julien Dessart et Justin Hébette pour les kilomètres parcourus ensembles. Merci à mon président Guy Hérion qui vit pour son club et qui respecte tous ses engagements. Merci à tous mes coéquipiers pour ces deux belles saisons. Merci à Sam Lefèbvre pour la confiance et le boulot qu’il fournit au quotidien pour le club. Merci à tous les bénévoles. Merci aux supporters pour ces ambiances incroyables. Vous allez tous me manquer. "