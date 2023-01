Ansion exploite une bourde du gardien local et Habay émerge à Durbuy

Ce qui, sauf immense surprise d’un point de vue réglementaire, garantissait déjà le succès habaysien avant même le coup d’envoi de la rencontre.

Est-ce que cela a joué dans les têtes gaumaises ? Toujours est-il qu’après une bonne entame de match et un but inscrit dès le quart d’heure, l’équipe de Samuel Petit a rapidement perdu ses repères. Une équipe assez expérimentale pour l’occasion, privée comme attendu de Molinari, Léonard et Ajavon, avec Poncin qui fêtait sa première titularisation, Herman de retour dans le onze, Copette en pointe et Reyter devant la défense.

Rejointe au score avant la demi-heure, sur une phase assez similaire à celle du but initial, l’équipe habaysienne cherchait clairement sa meilleure carburation tandis que Durbuy faisait jeu égal. Au nombre d’occasions franches, la parité était de mise aussi puisqu’à un face-à-face manqué par Copette, Batantou répliquait par un envoi au ras du cadre.

Sur le podium

La tendance se confirmait après le repos et c’est même l’équipe famenno-parisienne qui prenait un léger ascendant sur des Habaysiens quelque peu amorphes, provoquant quelques situations chaudes devant Bartholomé. Celui-ci évitait même le pire en s’interposant devant le remuant Kanouté et il fallait attendre l’ultime quart d’heure pour voir les Gaumais sortir enfin de leur torpeur.

Vialette, seul dans le petit rectangle, laissait alors filer une réelle occasion en ajustant mal sa reprise de la tête. L’avertissement était sans frais pour Durbuy, mais la suite allait lui être fatale. Il restait en effet six minutes à jouer dans le temps réglementaire quand Wasterlein, le gardien local, manquait son anticipation et offrait ainsi à Ansion l’un des buts les plus faciles de sa carrière. Et du même coup une place sur le podium à l’équipe gaumaise, à trois points de la tête du classement.

DURBUY: Wasterlein 4,5 ; Vaz Moniz 5,5, Ngardial 4,5, Ntalagana 6 (70’, Ndudi-Ngoma), Lumbila 6, Kanouté 6,5, Kaba 6, Camara (74’, Lumbaki), Sissoko 6, Turhan 6, Batantou 6.

HABAY-LA-NEUVE: Bartholome 7 ; Reyter 6, Grevisse 5,5 (46’, Brevers 5,5), Gillet 5,5, Jaspierre 6 (68’, Vialette), Déom 5,5 (46’, Widart 5), Toussaint 6, Ansion 5,5, Copette 5,5 (68’, Poncelet), Poncin 5, Herman 5.

Arbitre: T. Wiggers. Assistance: 80.

Cartes jaunes: Turhan, Poncin.

Carte rouge: Ngardial (90’, 2 CJ)

Buts: Toussaint (14’, 0-1), Kanouté (26’, 1-1), Ansion (84’, 1-2).

Note du match: 6.

14’, Toussaint reprend un coup franc de Déom (0-1).

26’, coup franc de Kaba pour Kanouté qui conclut de près (1-1).

84’, Ansion profite d’une grosse bourde du gardien local pour donner la victoire aux Habaysiens (1-2).

90’, Ngardial, pour une deuxième intervention trop agressive, reçoit son second carton jaune.