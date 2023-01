La clean-sheet (NDLR, la 5e de la saison, car trois 0-0 et une victoire 0-1… à Herstal). Comme nous l’avons déjà dit, si nous voulons prétendre à mieux au classement, nous devons encaisser moins de buts. Cette clean-sheet va faire du bien au moral.

Pour revenir sur votre prestation, vous plantez deux buts de « renard ». Si on connaissait votre efficacité sur les coups de pied arrêtés, on connaissait moins celles d’homme de rectangle…

Deux fois je me trouve au bon endroit au bon moment et je n’ai plus qu’à la pousser au fond, en effet. Mais il fallait être là et j’y étais.

Vous n’êtes pas passé loin du triplé sur une tête puis une frappe lointaine. Y avez-vous pensé ?

Un peu, oui (rires). J’ai mis un triplé dans ma vie, déjà à Habay, mais en P2. J’ai déjà inscrit quelques doublés, même si ça reste rare dès lors que je joue en défense. Trois buts, ça m’aurait évidemment fait plaisir, mais le plus important, ce sont les trois points.

Comment analysez-vous la prestation collective habaysienne ?

Au premier tour, nous ne parvenions pas à maintenir notre avance en deuxième mi-temps. Aujourd’hui, nous avons maîtrisé l’ensemble du match. Nous avons douté les cinq ou dix premières minutes du second acte. À part ce moment, Herstal n’a pas été dangereux. Nous ne leur avons rien laissé. Pour ce match de reprise, nous avons fait parler notre expérience.

Après trois buts avant les citrons, le rythme est retombé. Vous avez laissé venir Herstal qui ne vous a, au final, jamais mis en difficulté ?

Peut-être, mais la fatigue s’est vite fait ressentir aussi. Nous avons repris tôt et n’avions que deux entraînements dans les jambes. Si on se sent bien physiquement, au niveau du souffle, c’était par moment compliqué.

Comment cette reprise rapide a été prise du côté d’Habay ?

Nous avons eu deux semaines de congé et on en avait besoin, c’était un minimum, surtout au niveau mental pour se ressourcer en famille.

Une reprise pied au plancher, puisque vous irez à Durbuy mercredi et à Marloie samedi.

Un footballeur préfère jouer des matches que de s’entraîner. L’objectif est d’aller à Durbuy pour rattraper les trois points et recoller à la tête du classement.

La tête du classement, l’objectif habaysien ?

Il faut être ambitieux. On n’est pas là pour jouer le ventre mou. On est tous des compétiteurs et on regarde plutôt vers le haut que vers le bas.

Avec le succès à Mormont juste avant la trêve, voilà deux victoires consécutives. Fini les partages pour Habay ?

Surtout que notre dernière défaite remonte à Marloie (NDLR, 0-3 le 25 septembre, la seule de la saison). Nous avons donc une revanche à prendre samedi. Mais avant, nous ne devons pas sous-estimer ce déplacement à Durbuy et l’opportunité de revenir à trois points des leaders.