Watrin et Bodart ensemble sur le podium

Mais on soulignera quand même quelques performances voire des présences et résultats inattendus. Sur le 60 m haies par exemple, où Julien Watrin est venu travailler sa vitesse et s’imposer logiquement en signant au passage sa meilleure performance sur une distance qu’il pratique peu cependant (7.98). "Je travaille effectivement sur les haies hautes ces temps-ci, indique le Gaumais, et je m’alignerai sans doute sur cette même épreuve aux championnats francophones (NDLR: 28 janvier). Ma qualification sur 400 m pour l’Euro indoor d’Istanbul étant déjà acquise (NDLR: 2 au 5 mars), je peux me permettre de courir un peu moins sur cette distance. Normalement, je disputerai un premier 400 à Metz début février."