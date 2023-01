"Pas pu faire plus"

Manu Papalino (Huy): "L’idée était de garder le zéro en première période en jouant contre le vent. Après le repos, nous étions dans le camp de Marloie, nous avons joué à trois derrière, nous étions à dix dans la partie de terrain de Marloie. Nous n’aurions pas su faire plus."

Dehon et Hébette absents

Édouard Dehon et Justin Hébette étaient absents. Le premier était parti au ski cette semaine et n’était rentré que samedi dans le courant de l’après-midi. Le second, lui, était en Jordanie. S’il devait rentrer samedi en matinée, son avion a eu du retard.

Scouting

Futur adversaire de Marloie avec Habay, Samuel Petit était présent dans les tribunes pour visionner son futur adversaire.

Grosse semelle

Frayeur pour Devresse après avoir reçu les crampons de Loyaerts sur la malléole. S’il est resté un petit moment au sol, le Marlovanais a pu achever.