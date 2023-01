Tintigny s’incline pour la première fois

"Il fallait bien que cela arrive un jour, soupire le coach tintignolais Stevy Lenoir après cette première défaite de la saison, et donc en nationale, de son équipe. On méritait mieux et on ne perd pas contre plus fort, mais la pièce est tombée de leur côté. Ce n’était pas notre meilleur match ; on n’a pas défendu idéalement dans cette grande salle." Les Tintignolais, qui laissent ainsi la tête à Dison (mais avec un match de moins), plantent pourtant deux buts rapidement, mais Wanze égalise peu après (2-2). Le BAT prend une dernière fois la tête à 2-3. Les Liégeois renversent en effet la vapeur (4-3), puis les Gaumais reviennent à plusieurs reprises, jusqu’à 6-6 alors qu’il ne reste que quelques instants. Mais Wanze profite du dernier ballon pour arracher la victoire (7-6).