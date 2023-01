Mal embarqué, Mormont a bien réagi

Les deux équipes ont offert un bon match de football, mais en sortent cependant frustrés car elles pourraient estimer qu’elles sont toutes deux passées à côté de la montre en or. Raeren parce qu’il a mené 2-0 après une demi-heure. Et Mormont parce qu’il a proposé un jeu léché, construit, mais peut pester sur les deux buts encaissés. Le premier imputable en partie à Axel Keysers. Le second à la malchance suite à une déviation malencontreuse de Godelaine. Le médian défensif en a été tout marri et a porté un masque de tristesse lors du reste de sa prestation.

Doublé de Michel

Un peu KO debout, Mormont a eu du mal à s’en remettre et il a fallu l’opportunisme de Jordan Michel, de retour dans le onze de départ après sa suspension. L’attaquant a profité d’une panique de la défense locale dans son rectangle pour ramener le score à de plus justes proportions. Les joueurs de Médery sont revenus requinqués des vestiaires et ont carrément pris le jeu à leur compte jusqu’à l’égalisation, à nouveau signée Michel. Les deux équipes ont eu alors le bon goût de se rendre coup pour coup avec l’espoir d’arracher la victoire, Raeren semblant plus frais et ratant le coche sur une occasion 4 étoiles de l’excellent Klauser. Mais le partage est logique et les deux équipes ont montré qu’elles n’ont pas volé leur place dans le top 5.

RAEREN: Longaretti ; Stoffels (51’, Kupper), Bonnechère, Bernard, Di Nicola ; Bissen, Klauser, Pousset (72’, Akdim) ; Piron (46’, Gaillard), Lo Presti, Stochkov.

MORMONT: Nseka ; Lambert, Lo Monte, Crévecœur (81’, Thiry), A. Keysers ; Godelaine (68’, Marchal), Lomma, Lecerf (46’, Renard) ; Amrous, Michel, D. Keysers (81’, Amhauch).

Arbitre: L. Ledda.

Assistance: 150.

Cartes jaunes: Lecerf, Gaillard, Michel.

Les buts: Lo Presti (15’, 1-0), Godelaine (25’, csc 2-0), Michel (43’ et 60’, 2-1 et 2-2).

Note du match: 6.

15’, Stoffels file dans le dos d’A. Keysers et centre parfaitement pour Lo Presti (1-0).

25’, superbe solo de Klauser qui isole Stochkov dont le centre anodin est dévié maladroitement par Godelaine (2-0).

43’, la défense germanophone tergiverse. Bissen finit par perdre le ballon. Michel en profite opportunément (2-1).

60’, centre de Lambert qui arrive in fine à Michel, lequel signe un doublé (2-2).