Jacquemin: « On commence à en avoir marre de cette équipe de Durbuy »

Après les débordements de ce dimanche, les Durbuysiens ne sont évidemment pas remontés dans l’estime du président libramontois. "Ils se sont déjà fait remarquer avant le match en forçant l’entrée, dit-il. Ils étaient une quarantaine au total et les ‘‘supporteurs’’ n’ont pas voulu payer leur ticket. Ils sont passés en force."

Bernard Jacquemin dénonce également le manque de clarté dans l’organigramme durbuysien. "On ne sait jamais qui est délégué, qui est entraîneur, cela devient n’importe quoi", dit-il. Depuis le début de saison, sept personnes différentes ont déjà été renseignées comme délégué sur la feuille de match. Qui est le véritable T1 ? Rajabou Issa ou Ousmane Sow ? On ne sait plus trop. Le premier se fait de plus en plus discret. Quant au second, il quitte la zone neutre à tout moment pour voyager autour du terrain.

Dimanche à Libramont, Durbuy a frappé plus fort encore en invitant le Youtubeur Loris Giuliano sur le banc. Ce dernier, avec une chasuble enroulée autour du bras en guise de brassard, a passé les 90 minutes dans la zone neutre alors que son nom n’apparaissait nulle part sur la feuille de match. "Et maintenant, Ousmane Sow annonce qu’il va faire venir 2 000 personnes aux matchs à l’extérieur ? Si on traduit, cela signifie qu’ils comptent venir faire la loi ? On est où ? Quand je vois ce qu’il se passe à Durbuy et dans une moindre mesure à Givry, je me demande si nous ne ferions pas mieux de retourner jouer en provinciale. On ne sait plus trop si c’est du football ou du cinéma, au final. J’ai reçu ce lundi matin plusieurs messages de supporteurs atterrés par ce qu’ils ont vu ce dimanche. Nous n’avons jamais vu cela à Libramont. Je vais donc écrire à l’ACFF."

Ce triste spectacle avait déjà commencé en première période quand le défenseur durbuysien Abdel-Karim Bouyaalan, exclu pour deux jaunes pourtant peu contestables, était monté dans la tribune pour en découdre avec un spectateur. Ce dernier l’avait simplement chambré en lui disant qu’il avait de la chance parce qu’il allait avoir de l’eau chaude… M. Pn.