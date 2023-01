Depuis qu'il joue au foot, c'est la première fois que Talmas squatte le banc

Mais avec 682 minutes de jeu facturées depuis l’entame de la saison, l’ancien joueur de Wellin et de Champlon n’est plus aussi indiscutable que lors des précédentes saisons.

Son temps de jeu

"C’est la première saison où je joue moins. Mais il existe pas mal de concurrence à mon poste. Victor Letêcheur a fait son trou et c’est la révélation du premier tour. Un garçon comme Florent Devresse peut également évoluer à cette place. Mais je vais me donner au maximum à chaque fois que le coach me fait confiance même si le match à Mormont voici quelques semaines était sans doute le plus mauvais que j’ai livré cette saison."

Son match face à Huy

"L’avantage que j’ai, c’est que physiquement, je tiens la route. Donc, dans des matches pareils, sur des terrains gras face à des équipes qui ne sont pas dans leur zone de confort, j’ai du répondant physique. Et cela a bien marché."

Le match de Marloie

"Il y avait pas mal d’interrogations avant cette rencontre. Nous étions un peu dans l’inconnue, mais nous étions bien organisés. En première période, nous n’arrivions pas à repartir rapidement en contre avec nos flancs rapides. Nous avons su sortir au bon moment et prendre les bonnes options après le repos, tout en restant organisé car nous n’avons pas concédé grand-chose à Huy. Nous aurions pu nous mettre à l’abri un peu plus vite, avec quelques occasions franches mais le ballon a finalement tourné pour nous."

Le doute après le 0/12

"Plus que les résultats, ce qui faisait douter, c’était les absents alors que Huy, pour sa part, était au complet. Mais en débutant le match avec sérieux, nous avons pris confiance. Nous devions gagner absolument. Et à quelques semaines près, c’est exactement la même situation que l’an dernier."

La suite de la saison

"En cas de défaite samedi, nous risquions de vivre la même chose que l’an passé, à savoir un deuxième tour dans le ventre mou sans avoir réellement quelque chose à jouer. Et cela aurait été la pire chose qui aurait pu nous arriver. Jouer sans ambition et sans trop de motivation, nous avons vu ce que cela donnait l’an dernier. Là, avec ce succès, nous sommes dans la bonne partie. Nous recollons à plusieurs équipes et il reste toujours ce match face à Durbuy qui pourrait nous permettre de remonter encore dans le classement. Cela nous permet d’avoir toujours un objectif. C’est plus gai de jouer la première partie de tableau. Et nous sommes des joueurs qui avons besoin de challenge pour se donner sur le terrain. Donc, cela ne peut faire que du bien."