Arnould, Bergmann et Lambot ont fait la loi

Comme il fallait s’y attendre, les plus de 40 ans se sont chargés du suspense. En double messieurs, la paire tennevilloise composée de Sébastien Calay et Vincent Dujacquier, victorieuse des deux dernières éditions, n’est pas parvenue à réaliser la passe de trois, devant courber l’échine en belle face à Julien Pierre et Christophe Courotchkine en phase de poules. Le Melreusien et le Rullot décrocheront l’or un peu plus tard dans la journée face à Laurent Schrobiltgen et Frédéric Arnould.