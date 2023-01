Réduit à dix, Durbuy rem onte trois buts à Libramont

Allez, entamons le film par le fin. On attaque la 90e minute quand Ousmane Sow sort de sa zone neutre comme une furie pour aller attraper Samuel Bodet par le colback. Motif de l’empoignade ? De prétendus propos racistes. "Mon collègue m’a dit ‘‘Dégagez bande de sales noirs !" Je vous jure, je ne vous mens pas ", assurait Ousmane Sow après la rencontre. Une insulte que lui seul a entendue: sa version n’est accréditée par aucun réserviste libramontois, ni par l’arbitre, ni par l’assistant, situé tout près de l’action. Et elle est évidemment contredite par un Samuel Bodet qu’on imagine mal tenir de tels propos. " ‘‘Empêchez-les de dégager !’’ C’est tout ce que j’ai dit. Et là, il vient me trouver et m’accuse d’insultes racistes. Je lui ai dit: ‘‘Mais tu es fou ou quoi ?’’ Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? À chaque fois, ils jouent là-dessus. Ça aurait été 8-0, ils auraient fait le même cinéma. C’est ça qu’ils cherchent. Je suis dégoûté du foot. "

Voyant le match se transformer en foire d’empoigne, l’arbitre Quentin Richard a quelque peu raboté les arrêts de jeu et sifflé la fin de la récréation à la 91’. Un coup de sifflet qui n’a pas calmé les ardeurs de tout le monde: des coups se sont perdus à la rentrée au vestiaire. Martin Nélisse, qui a eu le malheur d’être au mauvais endroit au mauvais moment, a pris une petite beigne dans l’aventure. L’épouse du délégué libramontois (Philippe Moreau) a, elle, fini l’après-midi aux urgences, après s’être fait retourner un doigt par un membre du staff durbuysien. Quant à Maxime Bigonville, blessé et donc présent en spectateur, il affirme avoir entendu un "Bande de sales blancs !" sortir de la bouche d’un joueur durbuysien. Au final, il aura fallu une petite dizaine de minutes pour que la mêlée se dissipe. Quel triste spectacle.

Mais Ousmane Sow ne semble pas décidé à en rester là puisqu’il promet de "ne plus se laisser faire". Le manager, président, T2 et T1 de Durbuy (on ne sait plus trop quelle casquette il porte) annonce qu’il va "mobiliser" à partir de maintenant. "Désormais, lors des matchs à l’extérieur, il y a de 2 000 personnes qui vont débarquer de Paris, prévient-il. Comme ça, on sera un peu plus respecté. Les clubs contre qui on va jouer, maintenant, ils vont devoir mobiliser des stadiers." Givry, qui accueillera Durbuy le 21 janvier, est prévenu !

Et ce match, dans tout cela ? Fou, complètement fou. Incompréhensible. Hitchcockien, diront les cinéphiles. À la pause, le marquoir affichait 3-0 (doublé de Vandaele, but de Baudot). Pénétrant dans la défense durbuysienne comme dans du beurre, les Libramontois auraient pu mener 7 ou 8-1 s’ils s’étaient montrés efficaces devant le but. Le ballon a léché le cadre de Wasterlain à deux reprises ; Roset et Lefort se sont vus refuser un but chacun pour des hors-jeu très discutables (pour ne pas dire inexistants) ; Lefort a touché la transversale ; et Robinet a, lui, raté l’immanquable malgré son numéro 9 dans le dos. En clair, si l’on excepte deux incursions durbuysiennes parfaitement neutralisées par Delmé, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. L’exclusion de Bouyalaan à la 34’ pour deux jaunes aurait dû orienter Libramont, encore un peu plus, vers un succès net et sans bavure.

Mais, comme à l’aller, les hommes de Samuel Bodet ont réussi l’exploit de laisser filer un viatique de trois buts. Malgré leur infériorité numérique, les Durbuysiens ont trouvé trois brèches dans l’arrière-garde locale et réalisé une remontada que nul n’avait imaginée. Un nouveau but signé Vandaele refusé pour hors-jeu (à nouveau litigieux), un arrêt de Wasterlain devant Lefort, une tête piquée de Vandaele qui surmonte le cadre: Libramont aura encore gaspillé tant et plus dans les dernières minutes. Et il gaspille deux nouveaux points, par la même occasion. Dépité, Samuel Bodet n’a certainement pas fermé l’œil facilement hier soir…

LIBRAMONT: Delmé 6,5 ; Grandjean 6, Robinet 6, Jérouville 5 (73’, Bourgeois), R. Lefort 7 ; Nélisse 6, Giboux 6 (59’, Nkokolo 5), Roset 6 (68’, Minthe) ; Baudot 6,5 (68’, Mendoza), Th. Lefort 6,5, Vandaele 7.

DURBUY: Wasterlain ; Ngardial Sangta, Bouyaalan, Zingi (27’, Ntagalana), Batantou, Lumbila Tabu, Kaba, Sissoko, Kanouté, Camara (64’, Ndudi-Ngoma), Vaz Moniz.

Arbitre: Q. Richard.

Assistance: 110.

Cartes jaunes: Nélisse, Baudot, Vaz Moniz, Sissoko, Batantou.

Carte rouge: Bouyaalan (2 CJ, 34’).

Buts: Vandaele (23’ et 33’, 2-0) ; Baudot (42’, 3-0) ; Camara (50’, 3-1) ; Sissoko (64’, 3-2) ; Kaba (70’, 3-3).