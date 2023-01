Que faisait Loris Giuliano, star de YouTube, sur le banc de Durbuy ?

Mais cela ne nous explique pas ce qu’il faisait, ce dimanche, sur le banc de Durbuy avec une chasuble orange en guise de brassard. Son nom n’apparaissant nulle part sur la feuille de match, il aurait dû être exclu fissa de la zone neutre. Il n’en a rien été: avec son habituel pantalon à pinces et sa traditionnelle cravate, cachée sous un imper, il a passé les 90 minutes à encourager les joueurs durbuysiens comme un véritable T1, sprintant même sur le terrain à chaque but de ses protégés. La présence d’un cameraman, à ses côtés, ne laisse planer aucun doute: une vidéo est en préparation. Le dénominateur commun entre Durbuy et Loris Giuliano s’appelle probablement Naza: le YouTubeur a déjà réalisé plusieurs vidéos avec le rappeur, qui avait annoncé son soutien au club de Durbuy l’été dernier. Reste à attendre la sortie de la capsule sur la page YouTube de l’humoriste.

On imagine qu’il y apparaîtra à son avantage, dans un rôle de coach qui a réussi à remonter le moral d’une équipe qu’on croyait morte à la mi-temps. Beau buzz en perspective.

Il a pété un plomb après le match

Pas sûr, toutefois, que le bonhomme aura gagné des fans du côté de Libramont. Surexcité au coup de sifflet final, il a commencé à s’en prendre aux Libramontois ( "Ils ont une équipe éclatée, ils ne savent pas jouer") avant de venir provoquer Samuel Bodet frontalement. Il a terminé son triste "sketch" en arrachant notre téléphone pour le lancer une poignée de mètres de loin. Furieux d’être filmé, semble-t-il. Drôle de paradoxe pour un YouTubeur !

M. Pn.