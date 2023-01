Marloie retrouve le chemin des filets et du succès

L’entame de match est partagée. Parfaitement organisées, les deux équipes maîtrisent leur sujet, mais Marloie est le plus dangereux. Par deux fois, les phases arrêtées de Mohimont donnent quelques sueurs froides aux Mosans. Mais la plus grosse occasion est pour Jacquemart. Lancé en profondeur, l’attaquant frappe en force. Marly détourne en corner.

Le talent de Jacquemart, la colère de Papalino

En seconde période, Marloie, avec un banc très très jeune, joue contre le vent, mais se crée la première vraie opportunité avec une frappe de Jacquemart à côté. Si Huy se montre plus pressant et que Jaa doit s’interposer sur des frappes de David et Kabombo, c’est Marloie qui ouvre le score. Une phase qui va faire bondir Manu Papalino, le coup franc ayant été donné au mauvais endroit. "Je vais essayer de rester calme. Je ne parle jamais de l’arbitrage, mais là…. Le gars joue le coup franc quinze mètres devant l’endroit de la faute. J’ai joué de la P4 à la D2 et je n’ai jamais connu cela, pestait le mentor de Huy. Cela détermine le match. Avant cette phase, Marloie n’a pas d’occasions, nous étions dans son camp. Cela se joue sur une erreur d’arbitre. Pratiquement toutes les décisions n’étaient pas bonnes. Attention, ils peuvent se tromper, mais là… Je suis déçu et frustré."

Devant, Marloie tient bon. Devresse, de la tête sur un centre de Jacquemart, et Micha, décalé par Mohimont, manquent même la balle de break. Devresse, aligné dans le dos de Jacquemart, rassurera finalement Marloie à dix petites minutes du terme. "Le pari de mettre Florent un peu plus haut pour être à côté de Mathéo était assez osé. Je crois que cela a été surprenant pour beaucoup de monde, confiait Frédéric Jacquemart. Mais c’est un duo qui pèse. Les deux ont livré un bon match. En seconde période, Florent, on l’a vu partout, il peut mettre trois buts. Je pense que Mathéo a besoin d’avoir quelqu’un près de lui et je l’ai trouvé plus présent dans les bonnes zones même s’il a eu des occasions pour en mettre plus. A eux deux, ils peuvent mettre cinq buts. Je suis content d’avoir retrouvé cette percussion offensive qui nous maquait."

MARLOIE: Jaa, Paquay, Martinet, Collard, Micha, Talmas, Devresse, Mohimont, Hanneuse (74’, Delvaux), Dessart (85’, Letecheur), Jacquemart (77’, Kalombo)

HUY: Marly, Kabombo. Morana (38’, Szagiel), David (71’, De Castris), Eeke, Frantim (76’, Obaker), Papalino, Nzoigba, Muaremi, Mibenge, Pollina (68’, Loyaerts).

Arbitre: Kevin Lobet.

Buts: Jacquemart (61’, 1-0), Devresse (82’, 2-0).

Cartes jaunes: David, Paquay, Frantim, Loyaerts.

Assistance: 65 Note du match: 6

61’, coup franc joué rapidement. Jacquemart est lancé en profondeur. L’attaquant efface Marly avant de pousser au fond (1-0).

82’, récupération de Marloie. Un ballon, freiné par le vent, est envoyé dans la profondeur pour Devresse qui devance le portier et glisse dans le but vide (2-0).