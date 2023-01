Ndiaye 6 Il manque sans doute d’autorité sur le but d’ouverture de Godfrin, mais il s’est fort bien repris ensuite, notamment en remportant deux face-à-face avec Dewalque.

Djouogoua 5,5 En difficulté dans son placement et sur les ballons en profondeur au premier acte. À l’assist cependant sur le but égalisateur.

Cleymans 6 Un début de rencontre difficile, une prestation plus solide en 2e période.

L. Dufrasne 5 Sur le flanc gauche de la défense, il n’a pas toujours relancé à bon escient et il a laissé passer quelques courants d’air sur des accélérations de Breda ou Jacques.

M. Dufrasne 5,5 Comme son frangin sur le flanc opposé, il a manqué de rigueur dans la demi-heure initiale. Plus accrocheur ensuite.

Herbeaux 6Il a cherché ses marques devant la défense en début de partie, avant de se montrer plus agressif et entreprenant. Doit cependant soigner ses passes à distance.

Body 7Quelques minutes pour régler la mire (il a alors raté quelques relances), puis une évidente montée en puissance, symbolisée par ce but décisif. Actif défensivement comme offensivement.

Wérard 6,5 Ses aptitudes techniques et sa lucidité lui ont souvent permis de bien aérer le jeu, notamment par quelques ouvertures vers la gauche.

Goury 6Plusieurs tentatives d’accélération qui n’ont pas abouti, mais il a eu le mérite d’être le premier à inquiéter Brolet puis d’égaliser.

Kambunia 6 Assez discret lorsque le jeu était fermé, mais une fois que Givry a mené, sa rapidité dans les espaces lui a permis de désarçonner l’arrière-garde méchoise à plus d’une reprise.

Gabiam 6Combatif et utile en décrochage à défaut de pouvoir surprendre les arrières adverses. Il a terminé le match en défense.

Itoua 4Entré pour garder le ballon devant, il a manqué de mobilité et de combativité.

MEIX-DEVANT-VIRTON

Brolet 5,5 La vue probablement un peu masquée, il laisse filer sous ses bras la frappe gagnante de Body. Il évite le 3-1 devant Kambunia en fin de match.

Blaise 5,5 Sa première période a été bonne. En revanche, il a souffert face à la vitesse de Kambunia quand celui-ci a pu se projeter en contre.

T. Day 6,5Sans doute le meilleur Méchois samedi. Solide et propre derrière, il signe un joli tackle salvateur devant Kambunia. Et il a essayé d’amener un plus offensif en fin de match.

Schmit 6 Il offre le 0-1 à Godfrin d’un assist… des mains. Il a aussi apporté quelques fois le surnombre sur son côté, amenant une belle occasion à Breda. Mais il a laissé pas mal d’espaces dans son dos en 2e période.

Puffet 5,5 Aligné à l’arrière gauche en l’absence de Bechet et Gomrée, il a fait le job défensivement, mais s’est montré fort timoré, et parfois imprécis, sur le plan offensif.

Walelo 4 Même si ses équipiers et son coach assurent qu’il avait les bons crampons, il a multiplié les glissades et s’est souvent trouvé en retard dans les duels. Affichant de surcroît beaucoup d’imprécision dans son jeu.

Limpach 5 On l’a déjà vu moins brouillon.

Erdeljan 5,5 Il y a eu de bonnes choses, comme ce but peut-être injustement annulé et ce bon service vers Dewalque. Et de moins bonnes quand il compliquait un peu son jeu. On aurait voulu le voir un peu plus incisif.

Godfrin 6 Auteur d’un bon début de match et d’un but avant de rentrer dans le rang et d’être remplacé au repos. Mais, malade, il a des circonstances atténuantes à faire valoir.

Breda 6 Incisif par moments, combatif, il a sans doute été le plus percutant des attaquants méchois, offrant des balles de but à Dewalque et Jacques. Mais il rate aussi une grosse occasion.

Dewalque 4,5 Pas son jour. Assez effacé, le meilleur buteur des Mauves a galvaudé deux grosses possibilités.

Jacques 5,5 Entré après le repos, il a amené de la percussion et de la vitesse à droite, mais il aurait dû mieux tirer profit de deux services de Breda.