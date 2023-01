D3: des doublés pour Jordan Michel et François Reyter

Tandis que le match Libramont – Durbuy se terminait dans la confusion la plus totale (voir par ailleurs, notre vidéo), Habay-la-Neuve s’est imposé sans devoir forcer son talent ce dimanche, face à un Herstal très déforcé (3-0). Filieux, le portier visiteur, a même facilité la tâche des Gaumais en se trouant sur un ballon aérien facile, ce dont a profité Reyter pour ouvrir la marque. Le défenseur et capitaine habaysien était encore à la bonne place ensuite pour pousser la balle au fond après un mauvais dégagement de la défense. Et le troisième but, inscrit avant même la pause, résultait d’une belle construction finalisée par Léonard. Les Habaysiens rappliquent ainsi à une unité de Mormont, actuel troisième, avec un match de moins à leur compteur. Match d’alignement qu’ils disputeront mercredi soir, à Durbuy.