Battues par Angleur, les Rullotes manquent une occasion en or

Rulles avait l’occasion de faire un grand pas vers le maintien en cas de succès face à une équipe bloquée à une victoire. C’est raté puisque les Rullotes s’inclinent d’un point même si elles ne méritaient pas spécialement de s’imposer. "Depuis un mois et demi, nous ne jouons pas bien et c’était encore le cas ce samedi face à une équipe à notre portée, assure Mathieu Fivet. On sent que les filles n’ont plus trop confiance en leurs capacités offensives. On rate des choses inratables, on ne prend pas les bonnes options…. Nous savions qu’il y aurait un moment plus difficile et nous sommes dedans." Mené dès le début de match (8-15), Rulles peut compter sur Donnez pour rester au contact. Laffalize égalise d’une bombe (22-22). Jacob, aux lancers, met Rulles aux commandes, mais Angleur revient avant de passer devant: 24-24, 29-30, 39-43. À moins de deux minutes du terme, Rulles prend quatre points d’avance grâce à Jacob et a une bombe de Donnez: 52-48. "Ensuite, nous commettons une bête faute, Angleur met deux lancers et puis une bombe venue de nulle part, dit Mathieu Fivet. Nous avons trois occasions de nous imposer dans le final, mais sans y parvenir. Il faudra rebondir, enlever cette pression et reprendre confiance. Après, il n’y a pas encore le feu au lac, nous avons trois succès d’avance sur Angleur et quatre sur Ganshoren. Mais il faudra jouer autrement pour regagner des matches. Heureusement que nous avons un petit bas de laine grâce à notre bon début de saison."