Une reprise en fanfare pour les Rullotes

"Nous voulons bien démarrer l’année, mais il ne faut pas croire que cela ira tout seul juste en regardant le classement, prévient Clémence Laffalize. Angleur est peut-être à la dernière place, mais cette équipe a perdu de peu contre Huy, Herve ou encore Neufchâteau. Il ne faut pas commencer à avoir un excès de confiance. D’autant plus que nous restons sur une très mauvaise prestation à Ottignies lors de notre dernière sortie de 2022."

Une dernière sortie qui remonte quasiment à un mois. Battues 80-35, les Gaumaises avaient sombré à Ottignies.

"Notre plus mauvais match de la saison, se souvient Clémence Laffalize. Nous n’avons eu aucune réussite au shoot et défensivement, nous avons cruellement manqué d’intensité. Ce n’était vraiment pas bon. Nous avons eu un amical la semaine dernière face à l’Alliance Arlon et ce n’était pas terrible non plus. Il faudra évoluer autrement ce samedi. Et surtout, il faudra retrouver cette intensité que nous savons mettre. Et ne pas baisser les bras si Angleur venait à prendre les commandes du match ou menait à la pause."

« Plus de confiance cette saison »

Une semaine après Angleur, Rulles se déplacera à Herve, une autre équipe de bas de tableau. Autant dire que les Rullotes pourraient quasiment être sauvées dans dix jours.

"Si nous remportons les deux matches, nous aurons effectué un grand pas pour le maintien, avoue Clémence Laffalize. Maintenant, notre bilan actuel est déjà inespéré. Cinq victoires après onze matches, personne n’aurait misé là-dessus au moment de commencer la saison. Nous ne savions pas à quoi nous attendre, nous découvrions cette série. Et je peux vous dire que le niveau n’a rien à voir avec ce que nous avons connu par le passé. Enfin, nous avons bien démarré, mais cela fait quelques semaines que nous stagnons un peu. Comment je l’explique ? Peut-être que certains adversaires nous ont pris un peu de haut comme nous étions une équipe promue avec pas mal de jeunes. Je pense aussi que nous avons débuté la saison sans pression. Pour nous, descendre n’aurait pas du tout été une catastrophe. Cette absence de pression nous a aussi permis de bien démarrer."

Au repos depuis le 11 décembre, Rulles a donc eu le temps de recharger les batteries.

"Certaines filles, dont moi, ont aussi joué en demi-finale de Coupe contre Libramont, glisse Clémence Laffalize. Mais nous avons aussi perdu. Pour la confiance, ce n’est pas idéal d’enchaîner les défaites. Il nous faudrait une victoire samedi pour repartir de l’avant."

Relativement discrète en début de saison, Clémence Laffalize, d’une précision diabolique à distance, a su hausser son niveau. "Mathieu me fait plus confiance que la saison dernière, observe-t-elle. C ela me permet de prendre de la confiance et d’oser davantage."

Pour cette partie, Rulles devra composer sans Jeanne Leboutte qui souffre d’une blessure au genou.