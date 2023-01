Romain Lefort, un des seuls contents de retrouver déjà le terrain

Si Romain Lefort n’a pas été plus souvent utilisé, c’est essentiellement à cause d’une vilaine entorse subie avec l’équipe B lors de son deuxième match de championnat, à Haut-Fays, en troisième provinciale. "J’ai mis du temps à guérir, observe l’intéressé. F inalement, j’ai dû passer par une infiltration car les douleurs persistaient. Mais depuis cette infiltration, je ne sens plus rien. A La Calamine voici un petit mois, je n’ai eu aucune douleur. Pourquoi me suis-je retrouvé en équipe B au début de la saison ? Je ne sais pas. Je n’ai pas vraiment eu d’explications de la part du coach. Je sais que je suis parti en vacances et que je suis rentré un peu tard pendant la préparation, mais j’étais fit au moment de mon retour. J’étais présent aux entraînements, j’avoue que je n’ai pas trop compris. Et ensuite, j’ai eu le malheur de me blesser. Mais je veux oublier cette période et vivre une autre deuxième partie de saison."

« Mieux gérer un score »

Et le cadet des Lefort espère bien profiter de la venue de Durbuy pour voir Libramont prendre les trois points. "C’est obligatoire, prévient l’arrière latéral . Si nous voulons rester dans le coup et espérer réaliser un bon deuxième tour, nous n’avons pas le choix. Nous avons perdu trop de bêtes points au premier tour. Je pense évidemment au match aller à Durbuy où nous menons 0-3 avant de nous faire rejoindre. Ce n’est pas permis. Je peux aussi parler de Givry et de Meix. C’est vraiment ce qu’il faut gommer en 2023. Il faut savoir tenir un résultat. Je reste confiant car il ne nous a jamais manqué grand-chose. Mais la D3, ce n’est pas comme la P1. Ici, si tu croques deux occasions, tu es puni dans la foulée. En P1, tu savais que tu allais encore en avoir une troisième. La place où le coach compte m’utiliser ? En arrière latéral, ce qui est ma place de prédilection. J’ai évolué un peu plus haut pendant une grosse partie de l’an dernier, mais c’est parce que nous avions pas mal de monde dans la ligne arrière, que nous manquions de joueurs plus offensifs et que je pouvais amener quelque chose avec ma vitesse. Contre La Calamine, je suis monté dans la ligne arrière."