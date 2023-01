La reprise donne des ailes aux Canaris de Givry

Un peu des deux sans doute. Car si les hommes de Farid Ferhi, sous les yeux de leurs repreneurs, ont eu l’immense mérite de se ressaisir pour renverser la vapeur dans cet affrontement à six points, et donc de maintenir une lueur d’espoir pour le maintien, ceux de Philippe Petit peuvent se mordre les doigts de ne pas avoir plié une rencontre qu’ils avaient prise par le bon bout.

Car si l’inspiration faisait logiquement défaut au sein d’une équipe privée de Bechet, Gomrée, Pietquin, Evrard, Laurent, Gasparoto et N. Day, excusez du peu, celle-ci parvenait cependant à mettre hors de position l’arrière-garde locale dès qu’elle parvenait à ajouter de la profondeur dans son jeu. Au coup de tête gagnant de Godfrin, consécutif à une longue rentrée de Schmit, s’ajoutaient ainsi un but d’Erdeljan, annulé pour un hors-jeu guère évident, une sortie salvatrice de Ndiaye devant Dewalque, une frappe hors cadre du même Dewalque (déséquilibré au moment de tirer) et un essai de Godfrin bien capté par le portier des Canaris. En face, Brolet aurait vécu un début de soirée de tout repos s’il n’avait dû fermer l’angle sur une tentative appuyée de Goury.

Givry restait sur un bilan de 1 sur 33

Mais, imperceptiblement d’abord, puis de manière plus évidente ensuite, la phalange ardennaise, comme libérée par cette situation où elle n’avait plus rien à perdre, est parvenue à se montrer plus incisive et suffisamment pressante que pour mettre en difficulté des Gaumais quelque peu endormis sur leurs lauriers. L’égalisation de Goury peu avant la pause, puis le but de Body, peu après celle-ci, conséquences d’autant de coups de pied arrêtés, allaient doper d’autant plus le moral d’une équipe inspirée par l’omniprésence de Body et la vista de Wérard.

Dans un schéma quelque peu modifié au second acte, un Meix désormais trop brouillon a pourtant hérité des possibilités d’égaliser, mais Dewalque, Breda et Jacques les ont toutes galvaudées. Tandis qu’en face, Givry, en contre et en misant régulièrement sur la vitesse de Kambunia, n’est pas passé loin du 3-1 à quelques reprises. Ce dernier s’est en effet heurté à Brolet, a ensuite été arrêté pour un hors-jeu inexistant puis il a servi un caviar à Meuter qui n’en a pas profité. Sans dommage cependant pour des Canaris qui renouent avec le succès après avoir pris un seul point sur les onze matches précédents. Les Méchois, eux, vont devoir digérer cette occasion manquée pour aborder au mieux une autre rencontre à six points, contre Ciney dimanche.

Vestiaires

Philippe Petit : "Je ne le sentais pas"

"Dans un match qui n’était pas digne de la D3, nous sommes tombés dans la facilité et Givry, qui a montré plus d’envie, n’a pas volé son succès,admettait Philippe Petit, le coach méchois. On essayait de combiner là où il ne fallait peut-être pas, sur ce terrain lourd. Et puis, on rate trop d’occasions. On aurait dû se mettre à l’abri. Les soucis ont commencé quand Godfrin, qui avait bien débuté, a ressenti des maux de tête. Il a finalement dû être remplacé au repos. Je ne le sentais pas ce match. Sans doute à cause des nombreuses absences. On n’a pas un noyau de 30 joueurs !"

"On a été les chercher plus haut"

Maxime Herbeaux, médian de Givry: "Ça fait du bien. Ce succès se faisait tellement attendre (NDLR: le précédent remonte au 25 septembre, contre Ciney). On savait que ce serait une guerre et encore plus sur une telle surface. On s’est entraîné toute la semaine dans des conditions plus que compliquées sur le terrain C et cela nous a peut-être préparés à ce match où on a fait meilleure figure quand on est allé chercher nos adversaires plus haut. Un Guy Blaise jouait dans un fauteuil jusque-là."

Body, déjà un leader

Au four et au moulin, Armel Body, qui jouait encore en équipe B il y a peu, se comporte comme un véritable leader sur le terrain. "J’ai toujours eu ça en moi, dit celui qui a été l’équipier de Dewalque et Walelo chez les jeunes de Virton. J’ai souvent été capitaine." Et physiquement, il est au point. "Mais en plus de mon job comme commercial dans l’immobilier, je travaille comme coach en sport et nutrition, précise-t-il. C ela aide à se maintenir en forme…"

"Encore beaucoup de travail"

"C’est passé, se réjouissait le nouveau T1 givrytois Farid Ferhi, mais il reste beaucoup de travail. Physiquement, tout le monde n’est pas au point, mais les gars ont bien respecté le plan de jeu, ils ont su monter en intensité et ils sont reboostés par l’arrivée des repreneurs et de nouveaux joueurs. Ces trois points vont nous faire le plus grand bien."

Vaguet, le dépanneur

Logan Vaguet, joueur de réserve, complétait le groupe givrytois. Comme à Mormont, il est monté au jeu pour une petite dizaine de minutes. "Qui ont été plus fatigantes qu’un match complet en réserve, souriait-il. Je dépanne avec d’autant plus de plaisir que je fais partie du comité. L’équipe a ajouté la hargne nécessaire pour émerger."

Walelo et Goury suspendus

Punis tous deux d’une troisième carte jaune, Walelo (Meix) et Goury (Givry) seront suspendus le week-end prochain.

Carte rouge pour Hensmans

Thomas Hensmans, l’entraîneur des gardiens méchois, a écopé d’une carte rouge pour rouspétances. Ce qui, staff et joueurs confondus, porte à neuf le nombre de bristols rouges pris par les Gaumais cette saison.

Quelques minutes de trop pour les frangins

Les frères Dufrasne ont tous deux dû être remplacés dans les dernières minutes. L’un pour des crampes, l’autre pour ce qui semblait être une douleur musculaire, conséquence de la fatigue également.

Déchirure pour Karali

Fevzi Karali était en tribune, appuyé sur une béquille. "Une déchirure au mollet, occasionnée cette semaine à l’entraînement", précisait le défenseur givrytois.

Acte volontaire ?

Contrairement à l’habitude, les deux équipes ont utilisé les vestiaires sous la buvette. Les autres, sous la tribune, n’étant pas alimentés en eau à cause d’une conduite endommagée. "Un acte volontaire", assure Jacques Aubry, président de Givry.

Retours différés

Si son retour était annoncé, le gardien tchèque Rehak n’était pas présent. Pas plus que le défenseur letton Butovskis. Ils sont attendus en début de cette semaine.

GIVRY: Ndiaye ; Djouogoua, Cleymans, L. Dufrasne (80’, Meuter), M. Dufrasne (85’, Vaguet) ; Herbeaux, Body, Wérard ; Goury (66’, Itoua), Kambunia, Gabiam.

MEIX: Brolet ; Blaise, T. Day, Schmit, Puffet (76’, Simons) ; Walelo, Limpach, Erdeljan, Godfrin (46’, Jacques) ; Breda (86’, Pêcheur), Dewalque.

Arbitre: J. Nicolas. Assistance: 80.

Cartes jaunes: Goury, Dewalque, Blaise, Walelo.

Buts: Godfrin (19’, 0-1), Goury (40’, 1-1), Body (52’, 2-1).

Note du match: 6.

19’, une longue rentrée de Schmit est prolongée au premier poteau par le crâne de Godfrin (0-1).

40’, un corner rentrant de Wérard est remisé par Djouogoua vers Goury qui marque de près (1-1).

52’, Body frappe un coup franc dans le mur, mais récupère le ballon et sa seconde tentative, en demi-volée, surprend Brolet qui laisse filer le cuir sous ses bras (2-1).