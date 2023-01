La mauvaise série de fin d’année n’a pas empêché Jaa de dormir

Si Marloie a eu des moments plus compliqués, l’inquiétude n’est pas présente en Famenne. "Si je suis inquiet ? Non. Et il ne faut pas trop tirer sur l’ambulance, indique le portier. Le match face à Durbuy par exemple, il est loin d’être perdu. Si nous rejouons ce match et que nous prenons les trois points, nous recollons au top 5. Je ne m’inquiète pas car Marloie est en progrès depuis le début de la saison. L’équipe est bien plus solide qu’avant. Mis à part Mormont, où c’est quasiment impossible de gagner quand le terrain est gras, nous n’avons jamais pris de grosses défaites. Nous encaissons peu, nous concédons peu d’occasions, mais nous avons un peu de mal à marquer. Il faut garder cette solidité dans les prochaines échéances. Heureux de reprendre samedi ? Non, je trouve cela scandaleux. Même dans le monde professionnel, quand tu sors de deux semaines sans rien faire, tu ne reprends pas par un match. Ici, nous allons reprendre avec deux séances dans les jambes. Et encore, mardi, nous avons eu droit à du padel, ce qui nous a permis de bien transpirer. Il faut se mettre en tête que nous sommes dans le monde amateur et que pour certains, partir en vacances la première semaine de janvier est la seule possibilité. C’est aberrant. Il est vraiment temps de revoir la gestion du football amateur dans son mode de fonctionnement."