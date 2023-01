Givry surprend Meix-devant-Virton, Marloie s'impose contre Huy

La nouvelle année démarre fort pour Givry, puisque l'actuel avant-dernier du championnat est allé chercher une victoire qui lui échappait depuis le 11 septembre 2022. Pourtant, Meix a bien entamé la partie et a même dominé les échanges pendant une bonne partie de la rencontre, mais s'est rapidement endormi après l'ouverture du score de Godfrin. Les Canaris en ont profité pour sortir leurs tripes et ont égalisé peu avant la mi-temps, par une reprise de Goury sur corner. Quelques minutes après la reprise, sur un coup franc, Body parvient à donner l'avantage aux locaux. Les Gaumais ont couru ensuite derrière le score presque toute la seconde période mais ont été trop maladroits pour parvenir à égaliser. D'ailleurs, si Givry s'était montré plus tranchant en contre, il aurait pu aller chercher le troisième goal salvateur (score final: 2-1).