Marche joue la carte de la stabilité

Le prof montre l’exemple

Le quadragénaire Nicolas Furnémont a un besoin viscéral de faire du sport. En congé entre les deux fêtes de fin d’année, le temps n’était pas propice aux sorties de jogging ou de VTT. Le prof de Marche, qui est encore sur le terrain plus de 30 heures par semaine pour dispenser ses conseils, ne pouvait pas rester à rien faire. Pour pallier son manque, il s’est inscrit dans deux catégories au tournoi de Garisart, juste pour jouer quelques matches. "Je suis complètement cassé, avouait-il dimanche à l’issue de ses deux finales dans les tableaux de messieurs 2 et 3. Cela tire de partout et j’espère ne pas être blessé après mes neuf matches. Je me suis baladé pour remporter le messieurs 3 en ne perdant que quelques jeux et je me suis incliné en finale du messieurs 2 ou j’ai réalisé des performances à 4 échelons au-dessus de mon classement. C’est une fameuse semaine dont je me souviendrai longtemps."

Avec son jeu posé, à l’ancienne, privilégiant la longueur de balle et la précision stratégique, Nicolas a écœuré les petits jeunes qui se sont évertués en vain à frapper plus fort que lui.