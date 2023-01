Les championnats de Belgique dans le viseur

Rappelons que les quatre demi-finalistes des championnats provinciaux seront qualifiés pour les championnats de Belgique, aussi bien en simples qu’en doubles. Cette année, il en sera de même également pour les vétérans.

On dénombre un peu plus de 200 inscriptions, en tenant compte des paires inscrites en doubles et doubles mixtes.

Du suspense en vétérans et en doubles

Chez les jeunes, on ne s’attend pas à de véritables surprises mais on sera tout de même attentif à la catégorie cadets, dans laquelle le favori, Dorian Dewez (Libramont) devra se méfier de Sandro Briffaut (Centre-Ardenne), souvent brillant lors des compétitions individuelles. En juniors, Nicolas Guebs (Saint-Pierre) voudra assumer son nouveau classement de D2, obtenu à la mi-saison.

C’est donc vers les vétérans et les aînées qu’il faudra se tourner pour avoir un peu de suspense. En vétérans 40, le Melreusien Julien Pierre devra se méfier des C0 Frédéric Arnould et Christophe Rigaux et des C2 Christophe Courotchkine et David Thiry pour émerger. Chez les plus de 50, Marc Lambot voudra ajouter une ligne à son palmarès déjà bien fourni tandis qu’en V60, la lutte opposera très certainement Patrick Galliez (Châtillon) à Bernard Rossion (Aye).

Chez les dames, les récentes quadragénaires Amélie Bergmann et Nathalie Laloy seront opposées en simples mais associées en double. Chez les plus de 60 ans, on suivra l’affrontement entre Marylène Spoiden et Virginia Stanescu.

Enfin, les doubles devraient à nouveau réserver leur lot d’incertitudes. La paire tennevilloise composée de Sébastien Calay et de Vincent Dujacquier, victorieuse des deux dernières éditions en V40, parviendra-t-elle à réaliser la passe de trois ?

Mixtes: 9 h Doubles: 11 h Simples: 14 h 30